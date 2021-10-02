Конфликт произошел в супермаркете: в полиции рассказали подробности убийства правоохранителя в Чернигове

Конфликт произошел в супермаркете: в полиции рассказали подробности убийства правоохранителя в Чернигове

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске.

В Чернигове убили правоохранителя и ранили его коллегу из-за конфликта, который произошел с шестью лицами в супермаркете.

Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

По данным правоохранителей, конфликт произошел на улице Независимости. Там 6 парней избили двух полицейских из-за ссоры, которая произошла в супермаркете. Один из полицейских скончался, другой госпитализирован.

"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к событию", — сообщили в полиции.

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели полицейского. Продолжается следствие.

Напомним, в Чернигове ночью убили полицейского, а другого тяжело ранили.

Отметим, что в августе в Чернигове также погиб полицейский. Его насмерть сбил автомобиль.

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