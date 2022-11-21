"Конфликт Путина и электричества закончится подведением к его стулу 2700 вольт": Невзоров об агонии российского диктатора

Российский журналист Александр Невзоров уверен, что рано или поздно российский диктатор Путин ответит за все свои злодеяния, которые он и его приспешники совершают в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

Российский публицист, который в 2022 году получил украинское гражданство, Александр Невзоров возмущен атаками РФ на энергетические объекты Украины и считает, что за это преступление Путин должен ответить.

"Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу Путина будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык, очень любит гримассировать, нельзя исключать, что этот ток будет сделан на украинских ТЭС или АЭС", — сказал Невзоров.

Он добавил, что Путин не поехал на саммит в Индонезию, потому что больше не игрок.

"Для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика. Он получил пендель, которым его выбили абсолютно из всех геополитических игр. Эта история с электричеством, история с пролонгацией его персональной агонии, конечно, не может длиться долго. Хотя я думаю, что свой чекистский злобный патологический кураж он не потеряет", – сказал журналист.

Напомним, что ранее Александр Невзоров сказал, что война Путина, которую он развязал в Украине, такая же трусливая и подлая, такая же бессмысленная, как и хозяин этой войны, а массированными бомбардировками глава Кремля уничтожает репутацию всей РФ.

Ракетные атаки РФ по энергообъектам Украины:

Россия совершила 5 массированных атак по Украине, ставя своей целью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла зимой.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что цель российских массированных атак — оставить Украину в блекауте и всадить Украину за стол переговоров, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения.

В результате ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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