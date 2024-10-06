Конфликт с блогером Кармой в Полтаве: работнику ТЦК не понравились "провокационные вопросы женщинам"

В Полтавском областном ТЦК и СП утверждают, что предмет, которым напугали блогера, не был боевым пистолетом.

К конфликту с украинским блогером Николасом Кармой, которому в центре Полтавы приставили к шее пистолет, причастен представитель ТЦК Александр Логвиненко. Однако оружием угрожал не он.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному".

По его словам, на видео заметно, что у представителя ТЦК не было пистолета, а предмет, похожий на оружие, был у другого гражданина, появившегося в кадре только после "применения силы" к офицеру ВСУ.

Также читайте На известно украинского блогера напали прямо в центре Львова: ему пришлось вызывать скорую

Роман Истомин объяснил, что начальник районного ТЦК Александр Логвиненко проводил время в городе вместе с семьей и заметил мужчину, который "подходил к женщинам и задавал им разные провокационные вопросы".

“Он [Логвиненко] также решил подойти и задать два простых вопроса – отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все есть. Затем он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия", — сообщил представитель областного ТЦК.

Роман Истомин добавил, что предмет, которым напугали блогера, не был боевым пистолетом, поэтому никакой угрозы жизни и здоровью Николаса Кармы не было. По его словам, это уже установили правоохранители.

Напомним, ранее полиция открыла уголовное производство по факту нападения на блогера Николаса Карму в центре Полтавы. Пистолет, похожий на стартовый, был отправлен на экспертизу.

На блогера Николаса Карму напали прямо в центре Полтавы

Читайте также: