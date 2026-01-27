Конфликт с ТЦК в Виннице: что известно о стычке между гражданскими и военными

Мобилизация / © ТСН.ua

В Сети распространяется видеоинцидента с участием гражданских лиц и военнослужащих одного из районных ТЦК и СП Винницкой области. В областном ТЦК официально прокомментировали ситуацию и сообщили о начале служебной проверки.

Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.

Детали конфликта

Инцидент по ТЦК в Виннице произошел во время проведения мер оповещения и проверки военно-учетных документов. По данным областного ТЦК и СП, один из граждан отказался выполнять законные требования военнослужащих и проявил агрессию.

В Винницком областном ТЦК и СП отметили, что во время проверки документов мужчина первым нанес удар в лицо одному из представителей группы оповещения. После этого он начал громко выкрикивать, сознательно привлекая внимание окружающих.

В результате инцидента на месте происшествия собрались посторонние лица, которые, по информации ТЦК, пытались нанести телесные повреждения военнослужащим и препятствовали законному проведению мобилизационных мероприятий.

«Принимая во внимание события, зафиксированные на нескольких видео, руководством Винницкого областного ТЦК и СП инициирована служебная проверка», — сообщили в учреждении.

В ТЦК подчеркнули, что действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка. В случае установления нарушений со стороны военнослужащих, виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что в условиях вооруженной агрессии РФ не может быть никаких оправданий для уклонения от выполнения конституционной обязанности по защите государства.

«Винницкий областной ТЦК и СП действует исключительно в рамках законодательства Украины и призывает граждан соблюдать требования закона и не распространять искаженную информацию», — отметили в сообщении.

Ранее в Тернопольской области группа молодых людей избила военного. В частности, один из мужчин представился подполковником ТЦК.

«По отдельным комментариям о присутствии на месте происшествия лица, которое представило себя как „подполковник ТЦК“, информируем, что руководство областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выясняет, действительно ли на видео военнослужащий ТЦК», — говорится в заявлениях