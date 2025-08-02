Конфликт с ТЦК возле стадиона в Виннице: что рассказали очевидцы (фото)

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В Виннице возник конфликт между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями.

Об этом информирует Общественное.Винница.

Около 23:00 жители собрались возле местного стадиона и требуют выпустить мужчин, которые, вероятно, там находятся.

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Местная жительница Анна Тетервак рассказала, что за воротами удерживают друга ее отца.

"Я здесь, потому что мой брат воюет за Украину три года на контракте, и мне не хочется, чтобы каждый человек пережил то, что сейчас переживает мой брат в окопах. Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи." ожог глаз, полости рта. Людей выгнали, ворота закрыли", — рассказала местная жительница Анна Тетервак.

В настоящее время на месте работают около 11 экипажей Нацполиции, которые, по словам очевидцев, используют газ и проводят задержание.

Здесь удерживают моего мужа. ТЦК утром его поймали, забрали, завезли на ВЛК. Потом привезли сюда. Забрали телефон и все. Я целый день ездила за их машиной. Видела, что его сюда заводили. Откуда мы знаем, если оттуда доносились крики ребят, которые там не бьют? Откуда мы сейчас знаем, что ребята живы, если мы не можем с ними связаться?", - рассказала местная жительница Валентина.

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"Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от находящихся там людей. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбрасывала людей, начала бить и задавать газовым баллончиком", — рассказал винничанин Виталий.

Правоохранители также просят людей разойтись в связи с началом комендантского часа.

Несмотря на комендантский час, митинг продолжается. Пока нет комментариев городского ТЦК и СП и правоохранительных органов.

Напомним, что мужчины после 25 лет больше не обязаны появляться в ТЦК для изменения статуса : новые правила от Минобороны.

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