Конфликт со слезоточивым газом от ТЦК в Харькове: что на самом деле произошло

Харьковский областной ТЦК прокомментировал скандальный инцидент, произошедший 25 октября в Харькове во время проверки военно-учетных документов у одного из мужчин.

В пятницу, 25 октября, в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, состоявшей из военнослужащих и правоохранителей.

Так скандал комментирует Харьковский ТЦК и СП.

"Этот позорный уголовный поступок совершил находящийся за рулем гражданин и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", – говорят в ТЦК.

Нападающего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия. Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

В ТЦК говорят, что мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и мобилизации.

"Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и извращают действительность. Показательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяются "перекрытие" или "блокировка" Харькова, что, как обычно, не соответствует действительности", — говорят в ТЦК.

Напомним, что 25 октября в Харькове произошел инцидент с участием людей в военной форме и пассажира авто, которое те остановили. Мужчины в камуфляже забрызгали лицо пассажира слезоточивым газом и избили его.

На одном из роликов зафиксирован разговор мужчины в автомобиле с людьми в военной форме. На видео мужчина в камуфляже спрашивает пассажира: "А как такое может быть, что ты погиб?" На что тот отвечает: "Ну вот так вот меня расстреляли в машине". Мужчина в военной форме говорит, что это подделка документов.

Уже на другом видео мужчина говорит, что они ломают мне машину. Люди в камуфляже требуют, чтобы он вышел из машины. Мужчина просит у них документы и отказывается выходить. В какой-то момент один из людей в военной форме разбрызгивает в лицо мужчине с авто слезоточивый газ.

В Харькове люди в камуфляже забрызгали мужчину из баллончика и рассекли ему бровь.

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