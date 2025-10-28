Конфликт ТЦК и полиции в Одессе: что известно о ночном инциденте

Конфликт между полицейским и сотрудниками ТЦК / © Государственное бюро расследований

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего 27 октября 2025 года в Одессе конфликта между полицейским и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, около 21.35 сотрудники ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал другой автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил примером стекло служебного автомобиля, после чего уехал с места происшествия.

Злоумышленника вскоре задержали другие правоохранители. Как выяснилось, нарушитель — сотрудник одного из подразделений полиции, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъято, на правонарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

ГБР открыли уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия происшествия.

