Конфликт в 47-й ОМБр: нардеп прокомментировал скандальные обвинения Маркуса в адрес Шаламаги

Конфликты между двумя военными, как обвинение бывшего главного сержанта 47-й ОМБр Валерия Маркуса в адрес заместителя командира бригады Ивана Шаламаги, которые могут иметь личную подоплеку, не стоит выносить в медийную плоскость.

Такое мнение высказал нардеп от фракции "Голос", секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

"Я скажу так: мы должны понимать, что два человека, которые были на одном поле боя, будут видеть ситуацию по-разному и могут винить друг друга в том, что кто-то все сделал не так. И ты никогда не найдешь правду, пока они вместе не сядут и не начнут рассказывать. Часто у кого-то есть какие-то обиды друг на друга", — заметил Костенко.

Также читайте Валерий Маркус: путь с 2014 года до создания бригады наступления

Он также отметил, что лично не знает подробностей произошедшего между военными конфликта, поэтому не хотел бы говорить о "личных вещах, произошедших между сержантами и командирами".

"Я знаю, что Маркус был хорошим сержантом. Я знаю, что там и офицеры были хорошие в 47-й бригаде, и она сейчас легендарно воюет. Поэтому обсуждать вопрос, кто там прав, кто нет, — это они между собой пусть решают. И точно это не нужно выносить в медийную плоскость, для того чтобы поливать грязью друг друга", — подчеркнул Костенко.

Народный депутат также добавил, что даже если у конфликта есть профессиональные основания, то рассматривать его и объяснять правильность или неправильность действий должны тоже профессионалы. То есть командование Сил обороны, военные и МПО (структура морально-психологического обеспечения) ВСУ.

Напомним, Валерий Маркус рассказал, что происходило в командовании и почему он принял решение о переводе на более низкую должность. С этого времени Маркус почти не появлялся в медийном поле в течение полутора лет. Однако 11 декабря он выложил видео, в котором рассказал подробности конфликта.

Читайте также: