Конфликт в харьковском кафе закончился стрельбой: есть пострадавшие

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

В Харькове произошел вооруженный конфликт в кафе на проспекте Петра Григоренко, где пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел вечером 9 февраля, когда между двумя компаниями в кафе началась ссора. Во время конфликта 39-летний харьковчанин получил травматический пистолет "Форт-17" и открыл огонь по людям.

В результате стрельбы ранения получили 48- и 56-летние мужчины, которые от госпитализации отказались.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили военного Нацгвардии, сжигавшего военные автомобили.

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