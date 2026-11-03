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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Конфликт в Петропавловской Борщаговке: Буданов сделал заявление

По словам руководителя ОП Кирилла Буданова, вчерашние события подрывают единство украинцев, особенно в условиях российской угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов.

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Произошедшие 2 ноября события в Петропавловской Борщаговке на Киевщине недопустимы и представляют угрозу единству украинского общества, особенно в условиях агрессии России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства инцидента, чтобы выяснить полную и объективную картину событий, а также привлечь к ответственности виновных.

«Просто сейчас мы вырабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций», — подчеркнул глава ОП.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях начала распространяться информация о якобы захвате людей в заложники в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. По сообщениям, вооруженные мужчины содержали около 40 человек в подвале частного дома. Впоследствии у здания собрались местные жители, а ситуация переросла в конфликт.

В Telegram-каналах и TikTok активно начали распространяться видео женщины в форме медика «скорой», которая заявляла, что среди удерживаемых людей есть «избитые, с переломанным позвоночником и некрозом». Впрочем, пользователи соцсетей утверждают, что женщина-врач — совсем не медикиня, а блоггер.

Кроме того, в Сети распространилась информация о возможной связи здания с подразделениями «Хартия» или «Азов», входящими в состав Национальной гвардии. Впоследствии 1-й корпус НГУ «Азов» обнародовал официальное заявление, в котором подтвердил, что здание является временным пунктом дислокации воинской части 3121, принадлежащей корпусу. В то же время в подразделении отвергли обвинения в пытках людей.

Впоследствии выяснилось, что помещение использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Командующий НГУ Александр Пивненко объяснил, что туда прибывают мобилизованные, откуда их впоследствии направляют в учебные центры. В то же время глава МВД Иван Выговский заявил, что по делу о происшествии начали служебную проверку, в частности, об условиях пребывания военных.

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