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Конфликт в Виннице на стадионе, где собрали мобилизованные: ТЦК изложил свою версию
Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в пределах законодательства и жалуется на агрессивно настроенные гражданские.
В Виннице на местном стадионе этой ночью, 2 августа, произошел конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и работниками ТЦК.
Винницкий областной ТЦК и СП после длительной паузы наконец опубликовал свою версию событий.
В ТЦК рассказали, что на временный пункт сбора доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров и «других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий».
Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. В ТЦК жалуются на попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка.
«На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок», — рассказали в военкомате.
Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в рамках законодательства Украины по взаимодействию с Нацполицией.
Напомним, что в Виннице гражданские родственники мобилизованных штурмовали здание стадиона для освобождения мужчин от ТЦК.
Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.
Полиция прокомментировала протест в Виннице из-за действий ТЦК.