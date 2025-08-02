Конфликт в Виннице на стадионе, где собрали мобилизованные: ТЦК изложил свою версию

Конфликт с ТЦК в Виннице / © Суспільне

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В Виннице на местном стадионе этой ночью, 2 августа, произошел конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и работниками ТЦК.

Винницкий областной ТЦК и СП после длительной паузы наконец опубликовал свою версию событий.

В ТЦК рассказали, что на временный пункт сбора доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров и «других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий».

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Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. В ТЦК жалуются на попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка.

«На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок», — рассказали в военкомате.

Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в рамках законодательства Украины по взаимодействию с Нацполицией.

Напомним, что в Виннице гражданские родственники мобилизованных штурмовали здание стадиона для освобождения мужчин от ТЦК.

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Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.

Полиция прокомментировала протест в Виннице из-за действий ТЦК.