- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1373
- Время на прочтение
- 1 мин
Конфликт в Виннице с ТЦК: полиция задержала 5 человек, штурмовавших стадион — им грозит суровое наказание
Задержаны пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которые участвовали в протестах и в штурме на стадионе «Локомотив», где находились мобилизованные.
В Виннице полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, участвовавших в штурме стадиона, где находились мобилизованные.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Правоохранители напомнили, что в ночь с 1 на 2 августа около 80 человек, в т.ч. представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили как разыскиваемого за уклонение от военной службы.
Протестующие повредили ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей, правоохранители применили специальные средства.
Задержаны пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению.
Полиция открыла уголовное производство по строгой статье — попытки захвата государственного учреждения, наказуемого ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, этой ночью в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военных ТЦК и СП.
Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для «освобождения» мужчин от ТЦК.
Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.
В полиции рассказали, что о протестующих «были применены полицейские меры», чтобы оттеснить их на территорию объекта.
В свою очередь Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в рамках законодательства и жалуется на агрессивно настроенных гражданских.