Конфликт в Виннице с ТЦК: полиция задержала 5 человек, штурмовавших стадион — им грозит суровое наказание

Попытка захвата госучреждения: мужчин, штурмовавших стадион с мобилизованными в Виннице, строго накажут / © Суспільне

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В Виннице полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, участвовавших в штурме стадиона, где находились мобилизованные.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Правоохранители напомнили, что в ночь с 1 на 2 августа около 80 человек, в т.ч. представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили как разыскиваемого за уклонение от военной службы.

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Протестующие повредили ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей, правоохранители применили специальные средства.

Задержаны пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению.

Полиция открыла уголовное производство по строгой статье — попытки захвата государственного учреждения, наказуемого ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, этой ночью в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военных ТЦК и СП.

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Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для «освобождения» мужчин от ТЦК.

Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.

В полиции рассказали, что о протестующих «были применены полицейские меры», чтобы оттеснить их на территорию объекта.

В свою очередь Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в рамках законодательства и жалуется на агрессивно настроенных гражданских.

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