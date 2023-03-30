Конфликт вокруг Киево-Печерской Лавры: эксперт прояснила ситуацию с выселением УПЦ МП

Ситуация с выселением из Киево-Печерской Лавры Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, зашла в тупик. Духовенство УПЦ МП демонстрирует, что не уйдет из монастыря добровольно. Реалистическим выходом из ситуации мог бы стать переход монахов в Православную церковь Украины.

Об этом рассказала религиовед Людмила Филипович в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Ситуация выглядит патовой. Свою стратегию и план действий имеет Украинская православная церковь. Она не намерена покидать территорию, хотя мы видим, что свои вещи эта церковь вывозит. Здесь возникает вопрос — если вы так уверены в своей правоте, почему вы схватились за свои стулья, столы, станки, даже двери сняли? Я уж не говорю об иконах и более ценных вещах церковного назначения, предметах утвари. Какая-то неопределенность — государство не знает, что будет происходить дальше, и церковь будто на двух стульях. Мы остаемся, и вместе с тем уезжаем", — отметила эксперт.

По мнению Филиповича, "эта ситуация сама по себе не решается".

"Надеяться на то, что монахи сами уйдут из монастыря, оттуда уедет и духовная академия, и управленческая структура, не приходится. И церковь спокойно чувствует себя, потому что прозвучали заверения от имени и Министерства культуры, и секретаря Совета нацбезопасности и обороны, что они не будут использовать силу. Это, я думаю, главное, чтобы там не была создана картинка, как выгоняют монахов за пределы Лавры", — подчеркнула религиовед.

По ее словам, есть более реалистичный план решения этой проблемы:

"Вчера мне показалось, что появился проблеск в сложной конфликтной ситуации, когда был назначен исполняющим обязанности новый наместник Лавры архимандрит Авраамий, ранее бывший монахом Киево-Печерской Лавры, принадлежавший к Украинской православной церкви".

Напомним, Министерство культуры и информполитики инициировало расторжение договора с Украинской православной церковью об аренде Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Поводом стали нарушения при пользовании имуществом Лавры, обнаруженные ревизией Минкультуры, в частности, самочинные новостройки на территории монастыря. С 29 марта УПЦ МП должна была покинуть территорию Лавры.

Впрочем, 30 марта верующие УПЦ МП выгнали комиссию, прибывшую для возвращения имущества Лавры на баланс государства.

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал ему "кару Господа".

В то же время Хозяйственный суд Киева отказался признать незаконным выселение УПЦ МП.

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