Конфликт вокруг Киево-Печерской Лавры: почему закрыли доступ в пещеры и чего ждать дальше

Конфликт вокруг выселения Украинской православной церкви из Киево-Печерской Лавры вышел на новый уровень.

Министерство культуры и информационной политики с 21 марта запретило доступ к пещерам Киево-Печерской Лавры и мощам святых. Причиной этого стала ревизия Минкультуры для проверки наличия и состояния движимого имущества Лавры, в частности мощей святых и музейных экспонатов — более 800 экземпляров.

Руководство УПЦ, аффилированной с Московским патриархатом, выразило возмущение и потребовало встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако глава государства отказался принять митрополита Онуфрия и других иерархов.

ТСН.ua внимательно следит за развитием событий вокруг Киево-Печерской Лавры.

Реакция УПЦ МП на закрытие пещер

В УПЦ МП назвали закрытие пещер Лавры "беспрецедентным ограничением прав украинских верующих". Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что также прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму, храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

"В тоталитарное советское время атеистическими властями широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней, мощи доставали из ковчегов, с них срывали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах", — говорится в заявлении МП.

Онуфрия не пустили к Зеленскому

20 марта члены синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием прибыли на улицу Банковую, требуя встречи с президентом Владимиром Зеленским. Они заявили, что хотят "донести до президента позицию не только членов священного синода, но и миллионов верующих УПЦ".

"Информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ", — заявили в УПЦ МП.

После 2-часового ожидания под стенами Офиса президента иерархи УПЦ МП ушли.

"Мы понимаем, что президент – занятый человек. Мы ждали более 2 часов. К сожалению, началась воздушная тревога, и мы не имеем возможности ждать и дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится", – сказал предстоятель УПЦ МП.

В свою очередь, спикер Зеленского Сергей Никифоров ответил, что президент не планировал встречу с иерархами. Представителям синода УПЦ МП предложили оставить обращение, но они отказались.

От УПЦ МП требуют уйти из Лавры

Украинская православная церковь 10 марта получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении от 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. В письме говорится, что межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора использования государственного имущества.

По данным СМИ, ревизия Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" проводилась с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022 года. Были зафиксированы многочисленные нарушения — речь идет о 36 самовольных стройках. Все незаконные новостройки являются коммерческими и хозяйственными помещениями, то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни.

В УПЦ МП заявили, что у Министерства культуры Украины нет "никаких юридических оснований для таких действий". Также утверждалось, что выводы ревизии "составлялись, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм".

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что ревизия — "повод для того, чтобы монахи смогли определиться с тем, как они могут оставаться в Лавре". Министр заверил, что никто не будет прибегать к насильственным действиям, однако подчеркнул, что Лавру должны покинуть "подсанкционные лица из УПЦ МП, в том числе митрополиты Антоний и Павел".

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку инициативы Минкульта, назвав ее "укреплением духовной независимости".

Глава ПЦУ обратился к монахам Лавры и получил ответ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обнародовал обращение ко всем монахам УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, "кто не разделяет идеологию "русского мира" и искажения, которые она вносит в церковную жизнь". Он призвал монахов "освободиться от московского ига" и присоединиться к ПЦУ.

Епифаний заявил, что УПЦ сохраняет подчинение Московскому патриархату и вводит в заблуждение государство и общество декларированием обособления. Митрополит также напомнил о планах открытия в Лавре монастыря ПЦУ.

В ответ в УПЦ МП обнародовали заявление, что монахи будут верны "своей канонической церкви и ее предстоятелю — блаженнейшему митрополиту Онуфрию", и в ПЦУ не пойдут. Пресс-служба УПЦ МП также отрицает свои связи с Россией,

Ранее настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел (которого за любовь к дорогим авто называют "Паша-мерседес") во время проповеди призвал верующих "отстаивать свои права и свои святыни".

Впоследствии митрополит обнародовал видеообращение, в котором категорически заявил, что не будет освобождать помещение Лавры.

Реакция Москвы

Патриарх РПЦ Кирилл выразил свой протест против выселения из Лавры УПЦ МП и призвал мир защитить Киево-Печерскую Лавру. В своем обращении глава РПЦ подчеркнул, что Киево-Печерская Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и беларуского народов".

За представителей Московского патриархата вступился и Кремль. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков открыто назвал УПЦ Русской православной церковью.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на такое возмутительное решение", — заявил Песков.

Впоследствии спикер Путина добавил, что события вокруг Киево-Печерской Лавры являются оправданием для так называемой "специальной военной операции" - полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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