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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Конфликт возле ТЦ в Одессе перерос в стрельбу: шесть человек травмированы, среди них несовершеннолетний

Конфликт возле торгового центра в Приморском районе Одессы перерос в драку со стрельбой из травматического пистолета и применением ножа.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пистолет

Пистолет / © Freepik

В ночь на 15 ноября у торгового центра в Приморском районе Одессы произошла стрельба. В результате конфликта пострадали шесть человек, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Стрельба в Одессе на Генуэзской улице: что произошло возле торгового центра

Около полуночи очевидцы сообщили полиции о драке и выстрелах на улице Генуэзской. На место сразу приехали правоохранители.

«По предварительной информации, между двумя ранее незнакомыми компаниями возникла стычка, переросшая в драку. Во время конфликта 32-летний мужчина получил, вероятно, травматический пистолет и начал стрелять в землю», — сообщили в полиции Одесской области.

В результате рикошета резиновых шаров ранения получили пять человек, среди них несовершеннолетний. Еще одного участника конфликта ранили ножом в живот — он ударил ножом стрелявшего мужчину.

Недалеко от места драки полицейские нашли пистолет и гильзы.

«Полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств пистолет, из которого производилась стрельба, а также стреляные гильзы. Все изъятое направят на экспертизу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Конфликт возле ТЦ в Одессе: какие дела открыла полиция

По этому факту следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Санкция настоящей статьи предусматривает:

  • общественные работы сроком от 150 до 240 часов;

  • исправительные работы сроком до двух лет;

  • ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства конфликта. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о случаях стрельбы в других городах Украины. В частности, в Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами один из них открыл огонь из травматического пистолета. В результате один человек погиб, еще один госпитализировали.

В начале ноября стрельба произошла и в Тернополе. Вооруженный мужчина закрылся в магазине вместе с его руководительницей и произвел несколько выстрелов. На месте провели спецоперацию, во время которой правоохранители задержали мужчину. По данным полиции, никто не пострадал.

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