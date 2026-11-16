- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 2 мин
Конфликт возле ТЦ в Одессе перерос в стрельбу: шесть человек травмированы, среди них несовершеннолетний
Конфликт возле торгового центра в Приморском районе Одессы перерос в драку со стрельбой из травматического пистолета и применением ножа.
В ночь на 15 ноября у торгового центра в Приморском районе Одессы произошла стрельба. В результате конфликта пострадали шесть человек, среди которых несовершеннолетний.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Стрельба в Одессе на Генуэзской улице: что произошло возле торгового центра
Около полуночи очевидцы сообщили полиции о драке и выстрелах на улице Генуэзской. На место сразу приехали правоохранители.
«По предварительной информации, между двумя ранее незнакомыми компаниями возникла стычка, переросшая в драку. Во время конфликта 32-летний мужчина получил, вероятно, травматический пистолет и начал стрелять в землю», — сообщили в полиции Одесской области.
В результате рикошета резиновых шаров ранения получили пять человек, среди них несовершеннолетний. Еще одного участника конфликта ранили ножом в живот — он ударил ножом стрелявшего мужчину.
Недалеко от места драки полицейские нашли пистолет и гильзы.
«Полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств пистолет, из которого производилась стрельба, а также стреляные гильзы. Все изъятое направят на экспертизу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Конфликт возле ТЦ в Одессе: какие дела открыла полиция
По этому факту следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Санкция настоящей статьи предусматривает:
общественные работы сроком от 150 до 240 часов;
исправительные работы сроком до двух лет;
ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства конфликта. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали о случаях стрельбы в других городах Украины. В частности, в Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами один из них открыл огонь из травматического пистолета. В результате один человек погиб, еще один госпитализировали.
В начале ноября стрельба произошла и в Тернополе. Вооруженный мужчина закрылся в магазине вместе с его руководительницей и произвел несколько выстрелов. На месте провели спецоперацию, во время которой правоохранители задержали мужчину. По данным полиции, никто не пострадал.