Конфликты с ТЦК: в Волынском военкомате определили место для общения с адвокатом

Это решение направлено на создание надлежащих условий предоставления адвокатами качественной правовой помощи, отметили в ТЦК.
Из-за жалоб и замечаний в Волынском областном ТЦК определили место для общения адвокатов и военнообязанных.
Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.
Там напомнили, что в территориальные центры прибывают граждане разных категорий:
- лица обращаются с вопросами социальных выплат, пособий, пенсий, единовременных денежных выплат;
- о предоставлении им отсрочки или внесении актуальных сведений в реестр "Оберег";
- военнообязанные лица, прибывающие в ТЦК и СП с рекомендательным письмом для прохождения воинской службы по контракту;
- военнообязанные, которые находятся в розыске и доставлены органами Национальной полиции.
Именно при оказании правовой помощи последней категории граждан поступают соответствующие замечания и жалобы.
"С целью соблюдения конституционного права военнообязанных граждан на получение правовой помощи определено специальное место на территории Волынского ОТЦК и не являющегося режимным объектом СП для обеспечения конфиденциального общения адвокатов с гражданами, призывающими на военную службу. Это решение направлено на создание надлежащих условий предоставления адвокатами качественной правовой помощи", — подчеркнули в областном ТЦК.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы используют название военкоматов для безопасности и обогащения.
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