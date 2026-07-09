Конфликты с ТЦК: адвокат объяснил, когда самооборона становится уголовным преступлением

Проверки ТЦК / © ТСН

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После резонансного конфликта с участием работников ТЦК во Львове вопрос пределов необходимой самообороны снова оказался в центре внимания. Эксперт рассказал, когда человек имеет право защищаться, а когда его действия могут квалифицироваться как уголовное правонарушение.

Об этом сказал военный адвокат Роман Лихачев для «24 Канала».

По словам адвоката, украинское законодательство разрешает человеку защищать себя в случае нападения. Если на гражданина нападают неизвестные лица или он подвергается физическому насилию, он имеет право применить необходимую оборону для предотвращения опасности.

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В то же время адвокат подчеркнул, что такое право имеет четкие границы.

«Если человека взяли за плечи, а он в ответ ударил так, что у другого человека сотрясение головного мозга, это уже может квалифицироваться как превышение пределов необходимой обороны. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно», — объяснил Лихачев.

Что показал инцидент во Львове

Эксперт отметил, что случай на львовском Сихове уже выходит за пределы обычной самообороны, поскольку речь шла о массовом нападении на служащих.

В то же время, он признал, что случаются и ситуации, когда сами представители ТЦК могут превышать свои служебные полномочия, а гражданские фактически защищаются от неправомерных действий.

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Какие доказательства могут помочь

Лихачев подчеркнул, что в подобных конфликтах ключевое значение имеют доказательства.

По его словам, видеозаписи с мобильных телефонов, камер наблюдения или бодикамер помогают установить, имело ли место превышение пределов необходимой обороны, действительно ли человек защищался от противоправных действий.

«Я всегда против физического насилия по обе стороны. И действительно, я вижу, как лопатами начинают избивать военнослужащих ТЦК. Мы понимаем, что это тоже неправомерные действия. Представители ТЦК и полиции должны проводить все мероприятия под видеофиксацию, должны работать бодикамеры», — подчеркнул адвокат.

По мнению адвоката, руководство территориальных центров комплектования должно контролировать соблюдение законности во время мер оповещения. Он считает, что обязательная видеофиксация поможет не только выявлять возможные нарушения служащих, но и документировать случаи препятствования выполнению ими служебных обязанностей.

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По мнению эксперта, именно прозрачная фиксация всех действий может стать одним из самых эффективных способов уменьшить количество конфликтов между представителями ТЦК и гражданами.

Нападение на ТЦК во Львове — детали

В среду, 8 июля, во Львове на проспекте Червоной Калины группа лиц заблокировала, повредила и опрокинула автомобиль военнослужащих Сиховского РТЦК и СП, выполнявших служебные обязанности. Толканья и агрессивные действия в отношении представителей ВСУ продолжались также в ночь на 9 июля.

«Для прекращения противоправных действий и стабилизации ситуации на место происшествия прибыли сотрудники полиции. При попытке правоохранителей успокоить толпу отдельные лица сопротивлялись», — говорится в сообщении.

Причиной конфликта с участием работников ТЦК стало задержание военнообязанного мужчины, который от 12 июня 2026-го находился в розыске. На месте собрались около сотни людей, опрокинувших бус военных.

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В Генштабе заявили, что объявили о служебной проверке. Они осудили случаи нападений на военнослужащих ТЦК и оценили такие действия, как прямую угрозу обороноспособности страны в условиях войны.

В Минобороны подчеркнули, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, поэтому все правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. В ведомстве отметили, что «мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины».

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