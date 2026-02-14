Конфликты с ТЦК: в Раде назвали реальный масштаб проблемы

Мобилизация / © ТСН

В Украине около 1-5% конфликтов между военнообязанными и ТЦК являются реальными, тогда как подавляющее большинство подобных инцидентов создается искусственно с целью дискредитации мобилизации в Украине, в частности с помощью искусственного интеллекта РФ.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По его словам, для оценки реального масштаба конфликтов достаточно пользоваться открытыми данными, которые ранее озвучивал президент Украины. В частности, ежемесячно мобилизационные мероприятия привлекают в ряды Вооруженных сил Украины около 30 тысяч военнообязанных.

«Если соотнести это количество с теми конфликтами, которые активно раскручиваются в средствах массовой информации, то, по моим оценкам, реальные случаи составляют до 5%», — отметил Вениславский.

Он также напомнил, что, по оценкам начальника Главного управления разведки Кирилл Буданов, реальный уровень конфликтных ситуаций может быть еще ниже — около 1%.

«Я считаю, что реальные конфликты находятся в диапазоне от одного до пяти процентов. Если взять даже 1% от 30 тысяч, речь идет о нескольких сотнях случаев в месяц. Это максимальное количество ситуаций, которые могут вызвать негативную общественную реакцию», — пояснил депутат.

В то же время Вениславский отметил, что значительная часть информационных материалов о якобы массовых конфликтах является результатом целенаправленной информационной операции России.

«Я неоднократно заявлял с трибуны парламента, что часть этих сюжетов является искусственно созданной. Мы в комитете имеем информацию о том, что россияне активно используют искусственный интеллект для формирования квази-сюжетов конфликтных ситуаций с целью дискредитации мобилизационных процессов в Украине», — подытожил он.

