Конгресс НАДУ: в Украине восстановят 24 тысячи километров дорог

Среди крупнейших проектов – трассы Киев-Одесса, Одесса-Николаев-Херсон, Мукачево-Берегово-Лужанка, Борисполь-Переяслав.

К концу 2023 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов и 24 тыс. км дорог государственного значения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, выступая на первом международном конгрессе "Дороги будущего", организованного Национальной ассоциацией дорожников Украины (НАДУ).

Среди самых перспективных будущих проектов министр назвал Киевскую обходную дорогу, трассы М-05 Киев-Одесса, М-14 Одесса-Николаев-Херсон, М-24 Мукачево-Берегово-Лужанка, Н-08 Борисполь-Переяслав, обход города Черновцы, концессионную дорогу Краковец-Львов-Броды-Ровно.

Как отметил вице-президент НАДУ Александр Бойко, благодаря программе Президента в стране появились не только новые качественные дороги, но и новая мощная, современная и конкурентоспособная отрасль экономики. Ведущие национальные дорожные компании, члены ассоциации за последние годы инвестировали миллиарды гривен в новейшую технику и производственные базы, значительно увеличили кадровый потенциал.

"Мы сегодня работаем на самой современной технике, внедряем самые передовые технологии и в этом даже опережаем иностранные компании. Мы готовы выходить на внешние рынки и уже делаем это, но самое главное – это завершить программу по восстановлению украинских дорог – работы в Украине еще очень много", – считает Бойко.

По словам президента НАДУ Николая Березовского, динамика дальнейшего роста отрасли зависит не только от финансирования, но и усовершенствования нормативно-правовой базы.

"Нам нужно переходить на международные стандарты ценообразования, более активно проводить дерегуляцию разрешительной системы. В этом направлении сегодня есть абсолютный консенсус и взаимопонимание между бизнесом и властью, наш конгресс это еще раз показал", — отметил Николай Березовский.

По словам министра, важный шаг в направлении дерегуляции – принятие законопроекта № 2234, предусматривающего переход на международные стандарты ценообразования. Подрядчик наконец-то сможет отчитываться перед заказчиком только за конечный результат работы, который должен отвечать проекту, удовлетворять по цене и срокам (государство контролирует конечное качество и результат работы, не вмешиваясь в бизнес-процессы). Это будет стимулировать дорожные компании предлагать более эффективные экономические и экологические решения.

Кроме представителей МИУ, в мероприятии также приняли участие заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по местному самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Результатом конгресса, обещают организаторы, станут предложения законодательным и нормативным документам, которые помогут эффективнее реализовывать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине.

В состав НАДУ входит 71 компания дорожно-строительной отрасли. По итогам 2020 года компании НАДУ занимают более 64% дорожно-строительного рынка Украины.

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