Конгресс США может не договориться о границе и помощи Украине в этом году — Politico

Ранее в сенате заявили, что есть положительные ожидания по принятию пакета помощи Украине.

В Сенате США вряд ли примут новые ограничения по безопасности границ к Новому году, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом пишет Politico.

В это воскресенье сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, независимая сенаторка Кирстен Синема и сенатор-демократ Крис Мерфи провели переговоры за закрытыми дверями. Впоследствии они заявили, что достигают прогресса в этих вопросах. В частности, Синема сообщила, что некоторые части сложных формулировок по границе были доработаны.

Тем не менее, сенаторы-республиканцы предложили не рассматривать законопроект до января.

Также читайте Прослушка в кабинете Залужного: в Генштабе сделали заявление по поводу инцидента

"Ожидание января для окончательного голосования является "реалистическим графиком" для завершения их работы. Даже при наличии окончательного текста законопроекта его одобрение в Сенате может занять неделю или больше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что любое соглашение в Сенате, которое контролируют демократы с преимуществом в 51 голос, должно также получить одобрение Палаты представителей США, которое контролируют республиканцы.

Ранее мы сообщали, что демократы и республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что переговоры о миграционной реформе продвигаются успешно, поэтому есть положительные ожидания по принятию пакета помощи Украине.

Читайте также: