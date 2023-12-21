Конгресс США может принять помощь Украине в любой день: Кулеба назвал период

Демократы и республиканцы в Конгрессе перестали вести острые дискуссии по поводу помощи Украины, сейчас существует общий политический консенсус.

Конгресс США может принять помощь Украине после 9 января, когда Палата представителей вернется к работе после каникул. И произойти это может в любой день.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время мероприятия NV "Украина и мир впереди 2024", сообщает корреспондент Укринформа.

"8 числа (январь — ред.) выходит из каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и без преувеличения в любой следующий день может быть принято решение", — сказал министр.

Как добавил Кулеба, об Украине, Израиле, Тайване в Конгрессе не спорят, однако нужно решить вопрос границы.

Он отметил, что как республиканцы, так и демократы будут вести переговоры по вопросу границы США, несмотря на то, что американские законодатели на каникулах.

"Общение будет происходить, и прогресс в этих переговорах есть", — добавил Кулеба.

Напомним, в Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику нацбезопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против России.

Между тем, позицию республиканцев относительно границы называют "попыткой захватить заложников". В частности, такого мнения лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Он призвал республиканцев поддержать Украину и подумать, отвечает ли их политика интересам Соединенных Штатов.

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