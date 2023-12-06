Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправку о ленд-лизе для Украины — Маркарова

Украина стремится получить вооруженные грантовые программы, однако, если это не получится, ленд-лиз из США станет вспомогательным инструментом в усилении военного потенциала Украины.

Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год, в том числе по продолжению ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

"Наша очень важная тактическая задача сейчас, над которой мы работаем с нашими американскими коллегами — это принятие дополнительного бюджета для Украины на весь 2024 год", — сказала она.

Посол добавила, что то, в каком это будет пакете, — внутренний вопрос США.

"Мы будем благодарны за нашу помощь и надеемся, что в ближайшее время — в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которой мы ждем, — вооруженная, прямая бюджетная, гуманитарная, энергетическая", — подчеркнула Маркарова.

По ее словам, сейчас это приоритет номер один. В то же время, как отметила посол, параллельно продолжается большая работа по необходимым Украине конкретным вооружениям, расширению санкций США и конфискации российских средств в пользу Украины.

"Пятый трек – это так называемый военный бюджет, закон NDA, который рассматривается на этой неделе. Это тот проект, в котором мы просим и Палату представителей, и Сенат продлить действие акта о ленд-лизе на 2024 год", — рассказала Маркарова.

Она отметила, что это дополнительный инструмент, потому что Украина хотела бы получить вооруженные грантовые программы.

"Но даже если мы их исчерпаем раньше, будет очень хорошо иметь этот инструмент как вспомогательный", – объяснила посол.

Напомним, в Минфине США подчеркнули, что финансирование для бюджетной поддержки Украины "очень важно". Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США "будут ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.