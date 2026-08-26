Конкурс за час до свадьбы: кандидатка на должность директора гимназии удивила комиссию

Кандидатка на должность директора гимназии в свадебном платье

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В Запорожье кандидатка на должность директора гимназии № 22 Юлия Серебрякова пришла на защиту стратегии развития учебного заведения в свадебном платье. Через час после завершения конкурсного отбора её ждало ещё одно важное событие — собственная свадьба.

Об этой необычной истории рассказал заместитель мэра Запорожья Сергей Белов в посте на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что недавно состоялось заседание комиссии по отбору руководителей образовательных учреждений города, в ходе которого кандидаты представили своё видение развития школ.

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«И вот — Юлия Серебрякова. На защиту стратегии гимназии № 22 она пришла в свадебном платье. Ведь уже через час — её собственная свадьба», — написал Белов.

Заместитель мэра подчеркнул, что эта история символизирует жизнь Запорожья в условиях полномасштабной войны

«Мне кажется, в этой истории очень многое о сегодняшнем Запорожье. Город у линии фронта. Но мы влюбляемся, женимся, строим планы, думаем о развитии наших школ и берём на себя ответственность за будущее», — отметил Белов.

По его словам, именно эта способность продолжать жить обычной жизнью и одновременно работать ради будущего является проявлением веры в то, что Украина выстоит.

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«В этом и заключается уверенность в завтрашнем дне. И абсолютная вера в ВСУ», — написал чиновник.

Юлия Серебрякова успешно прошла конкурсный отбор на должность директора учебного заведения.

В ответ на пост Сергея Билова она поблагодарила его за поддержку и отметила, что этот день действительно стал особенным сразу по двум причинам.

«Большое спасибо за такие слова! Для меня это очень ценно. Вчера действительно был особенный день — сразу два важных события», — написала Серебрякова.

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Она также подчеркнула, что гордится возможностью работать в образовательном сообществе города.

«Горжусь тем, что являюсь частью нашего образовательного Запорожья! Спасибо за поддержку и доверие», — добавила будущая директор.

Пользователи были увлечены этой историей

История Серебряковой вызвала бурную реакцию в комментариях к посту. Пользователи соцсети отмечают, что даже в условиях войны и постоянной угрозы российских обстрелов жители прифронтового Запорожья не позволяют войне полностью остановить их жизнь.

«Вот так: защитила стратегию развития школы — и сразу же приступила к реализации своей собственной. Запорожье — город, где будущее не откладывают на потом», — говорится в одном из комментариев.

«Юлия, искренне поздравляю с двойным праздником! Это невероятная и чрезвычайно вдохновляющая история о настоящей жажде жизни, стойкости и несокрушимости нашего Запорожья. Пусть эта особая двойственность вашего дня станет символом того, что в нашей жизни есть место и для глубокого личного счастья, и для великих профессиональных достижений», — пишет другая комментаторша.

«Жители Запорожья умеют ценить жизнь, ведь у нас она одна. Живём смело, красиво и по-настоящему», — отмечает ещё одна пользовательница соцсети.

Сергей Белов, в свою очередь, завершил свой пост поздравлением Юлии Серебряковой сразу по двум поводам: успешной защите стратегии развития гимназии № 22 и свадьбе.

«Горжусь нашими педагогами. Горжусь Запорожьем. Спасибо ВСУ!», — написал заместитель городского головы.

Напомним, что в Одесской области крестьяне перекрыли межрайонную трассу из-за закрытия школы и детского сада.

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