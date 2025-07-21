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Конопляный бизнес в России: СБУ разоблачила руководителя НАБУ — фото
Чиновник НАБУ, координирующий деятельность Бюро в прифронтовых регионах, по данным следствия, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ.
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновник, дислоцирующийся в городе Днепр и координирующий деятельность Бюро в прифронтовых регионах, в частности, Днепропетровской и Запорожской областях, по данным следствия, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу вести незаконную торговлю с РФ.
Следователи установили, что Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли, которую выращивал его отец, в республику Дагестан.
Кроме того Магамедрасулов поддерживал связи с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, по информации следствия, оказывает влияние на деятельность НАБУ.
Следствием установлено, что отец должностного лица, Сентябрь Магамедрасулов, является гражданином РФ, но эта информация не была указана при оформлении допуска Руслана Магамедрасулова к государственной тайне, являющейся нарушением законодательства. Его мать, Ирина Магамедрасулова, проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности, в сообществах с символикой Z. СБУ задокументировала, что открыто поддерживает агрессию России против Украины и оправдывает военные преступления.
Несмотря на свою должность и ответственность за работу в регионах прифронтовых, Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.
Решается вопрос о сообщении должностному лицу НАБУ о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) Следователи продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.
Напомним, детективы НАБУ начали проверку фактов возможного злоупотребления властью бывшей вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также министершей юстиции Украины Ольгой Стефанишиной и другими лицами.