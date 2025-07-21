СБУ разоблачила руководителя НАБУ на бизнесе в России / © СБУ

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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник, дислоцирующийся в городе Днепр и координирующий деятельность Бюро в прифронтовых регионах, в частности, Днепропетровской и Запорожской областях, по данным следствия, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу вести незаконную торговлю с РФ.

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Следователи установили, что Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли, которую выращивал его отец, в республику Дагестан.

Кроме того Магамедрасулов поддерживал связи с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, по информации следствия, оказывает влияние на деятельность НАБУ.

СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса одного из руководителей детективов НАБУ / © СБУ

СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса одного из руководителей детективов НАБУ / © СБУ

СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса одного из руководителей детективов НАБУ / © СБУ

СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса одного из руководителей детективов НАБУ / © СБУ

СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса одного из руководителей детективов НАБУ / © СБУ

Следствием установлено, что отец должностного лица, Сентябрь Магамедрасулов, является гражданином РФ, но эта информация не была указана при оформлении допуска Руслана Магамедрасулова к государственной тайне, являющейся нарушением законодательства. Его мать, Ирина Магамедрасулова, проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности, в сообществах с символикой Z. СБУ задокументировала, что открыто поддерживает агрессию России против Украины и оправдывает военные преступления.

Несмотря на свою должность и ответственность за работу в регионах прифронтовых, Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.

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Решается вопрос о сообщении должностному лицу НАБУ о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) Следователи продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, детективы НАБУ начали проверку фактов возможного злоупотребления властью бывшей вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также министершей юстиции Украины Ольгой Стефанишиной и другими лицами.