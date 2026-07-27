Константиновка превратилась в сплошную "серую зону": военный обозреватель раскрыл происходящее в городе

Константиновка / © Associated Press

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На Константиновском направлении продолжаются тяжелейшие бои. Российские оккупанты продолжают просачиваться в разные части города, из-за чего надежного контроля над Константиновкой пока нет ни у одной из сторон.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, украинские защитники привлекли все доступные силы для отражения штурмов, однако у противника есть значительное численное преимущество.

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«Город можно в целом обозначить как одну большую серую зону, потому что наши позиции есть и на юге города, а враждебные – на севере. В целом, Константиновку надежно никто не контролирует», — отметил обозреватель.

оккупанты создали логистический хаб

Мирошников утверждает, что оккупированный Бересток россияне постепенно превратили в логистический хаб. Там захватчики накапливают силы, после чего пытаются прорываться в западную и юго-западную части Константиновки.

В этом же районе работают российские операторы беспилотников, размещающиеся на небольшом расстоянии от линии боевого столкновения.

Благодаря этому время подлета вражеских дронов в Константиновку может составлять всего две-четыре минуты. Украинским беспилотникам, по словам обозревателя, иногда нужно до семи минут из-за большей удаленности операторов от передовой.

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Такое расположение приводит к значительным потерям среди российских операторов БПЛА, однако позволяет оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на поле боя.

Россияне атакуют по всему направлению

Военный обозреватель подчеркнул, что на Константиновском направлении практически не осталось участков, где бы российская армия не проводила интенсивных атак.

оккупанты пытаются наступать одновременно с флангов и непосредственно на город. По мнению Мирошникова, Россия стремится как можно быстрее создать условия для масштабного штурма Константиновки, однако пока не смогла окончательно сформировать необходимые для этого предпосылки.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

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К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

Как сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от Запорожья. Ближайшее к областному центру – Ореховское направление.

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