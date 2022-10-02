Конституционный суд РФ одобрил "присоединение" оккупированных территорий Украины: что известно

Конституционный суд Российской Федерации поддержал присвоение оккупированных территорий Украины – "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

Все больше — в России уже назначили "выборы" в "парламенты" оккупированных территорий Украины. Планируется, что состоятся они в сентябре 2023-го.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что по определению Конституционного суда "ЛДНР" вошли в состав РФ в статусе "республик". Русский язык считается "государственным".

В свою очередь, временно захваченные территории Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в состав России как "отдельные субъекты со своими нынешними названиями". Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей стали "губернаторами".

Кроме того, денежной единицей будет российский рубль. Впрочем, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны.

Отмечается, что диктатор Владимир Путин назначит так называемых "в.о. четырех новых регионов" в течение десяти дней со дня принятия в состав РФ. "Фюрер" внес в Госдуму "проекты конституционных законов" о принятии в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин 30 сентября подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

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