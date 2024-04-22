Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста – документ

С завтрашнего дня мужчины призывного возраста смогут лишь оформлять документы для возвращения в Украину.

С 23 апреля все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, что редакция располагает.

В дальнейшем, возможно, будет только оформить документы для возвращения в Украину.

Все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Фото: zn.ua

В документе указано, что предоставление услуг прекращается с учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

"В целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60", – говорится в письме за подписью Сибиги.

Распоряжение МИД действует до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений Закона Украины об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае.

О чем говорится в пунктах 6 и 16 Закона Украины "О правовом режиме военного положения"

устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

ТСН.ua запустил опрос : приведет ли прекращение предоставления консульских услуг мужчинам к тому, что украинцы не будут возвращаться в Украину и будут стремиться получить гражданство другой страны?

Напомним, ранее уже говорилось о том, что в законопроекте об усилении мобилизации в Украине предусмотрен ряд мер, которые могут быть применены к украинцам за отказ явиться в ТЦК.

Читайте также: