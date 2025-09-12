Контактные зоопарки угрожают детям и взрослым: какие болезни могут передавать животные

Контактный зоопарк / © УНИАН

Контактные зоопарки, где посетители могут непосредственно касаться животных, представляют серьезную опасность для обеих сторон.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявила руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк.

«Есть две стороны этой медали. Первая это абсолютно ужасное поведение по отношению к животным — плохое отношение, недостаточные условия, огромное количество проблем с уходом. К животным в большинстве случаев относятся просто как к расходному такому материалу и так далее. Об этом можно отдельно очень долго говорить. Вторая часть касается людей. Прежде всего, надо понимать, что у животных есть огромное количество болезней, которые могут протекать незаметно, но при этом быть смертельно опасными для людей», — отметила представитель UAnimals.

Она отметила, что в большинстве таких заведений нет постоянного ветеринарного надзора. Врачей вызывают лишь время от времени, поэтому болезни часто остаются незамеченными. Это создает двойной риск: с одной стороны, страдают сами животные из-за ненадлежащих условий ухода, с другой — опасность возникает для посетителей.

По словам Чевганюк, у животных может быть десятки инфекционных заболеваний, которые протекают скрыто, но представляют серьезную угрозу для человека. Среди них — бешенство, туберкулез, токсоплазмоз, паразитарные и вирусные инфекции. Эксперт подчеркнула, что это особенно опасно для детей: после контакта с животными они часто касаются лица или берут руки в рот, что увеличивает риск заражения.

Напомним, в частном мини-зоопарке в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом погиб от бешенства олень. Посетителей просят срочно обратиться к врачу.