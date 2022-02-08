Контакты высокого риска: в Украине будут по-новому отслеживать передачу COVID-19

Полностью вакцинированные лица считаются контактами низкого риска.
В Украине будут по-новому отслеживать контактных лиц по COVID-19. В условиях "красного" уровня теперь будут контролировать только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.
Об этом глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.
Контактными лицами высокого риска теперь считаются: члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы и учреждения длительного ухода).
Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, будут считать контактами низкого риска.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Минздрав сократил срок лечения COVID-19: когда можно выходить из самоизоляции.
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