Контент об "Азове" будут блокировать меньше, а в Украине откроют офис Meta: Федоров рассказал о киберпланах

Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будут блокировать меньше.
Об этом по итогам встречи с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом сообщил министр информационной трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, блокировок украинского контента, связанного с войной — в частности, о полке "Азов" — будет значительно меньше. Кроме того, министр добавил, что на встрече удалось достичь определенных договоренностей, а в ближайшее время планируется принять "много решений".
Речь также шла о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.
Напомним, что через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание и подписать документы.
Читайте также:
- Город стал кладбищем: Мариуполю из-за российских оккупантов угрожают холера и чума
- Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины в год
- Оккупанты обстреляли город Бахмут: ГСЧС из-под завалов достает людей