Контент об "Азове" будут блокировать меньше, а в Украине откроют офис Meta: Федоров рассказал о киберпланах

Контент об "Азове" будут блокировать меньше, а в Украине откроют офис Meta: Федоров рассказал о киберпланах

Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будут блокировать меньше.

Об этом по итогам встречи с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом сообщил министр информационной трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, блокировок украинского контента, связанного с войной — в частности, о полке "Азов" — будет значительно меньше. Кроме того, министр добавил, что на встрече удалось достичь определенных договоренностей, а в ближайшее время планируется принять "много решений".

Речь также шла о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.

Напомним, что через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание и подписать документы.

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