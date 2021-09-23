Контрабанда из Беларуси: в Ровно сожгли почти 16 тыс. пачек сигарет

Общая стоимость партии сигарет — около 300 000 гривен.

В Ровно налоговики и пограничники утилизировали 15 500 пачек сигарет.

Об этом сообщает "Суспильне.Ривне" и "Радио Трек".

Нелегальный товаров обнаружили на границе с Беларусью. Несколько десятков ящиков белорусских сигарет были без украинского акциза. Собственника имущества так и не нашли.

"Товар отправили на экспертизу, однако украинским стандартам он не отвечал. Поэтому все сигареты сожгли в печах Ровенского домостроительного комбината", — рассказывает заместитель начальника главного управления ГНС в Ровенской области Владислав Грабовой.

По его словам, общая стоимость партии сигарет — около 300 тыс. гривен. В свою очередь налоговики отмечают, что это самая крупная партия контрабанды сигарет из Беларуси за последние 10 лет.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент. В Сети назвали такие действия "показухой" и "расточительством" и сравнили с Россией, где изъятые продукты уничтожали, вместо того, чтобы раздать бедным.

"А передать ребятам на передовую";

"А когда покажут, как янтарь жгут";

"Показуха! Украина — одна из лидеров поставки контрабанды в Европу, и таможенники активно принимают в этом участие";

"Это на камеру бросили несколько упаковок, а остальные?".

Напомним, что нелегальный рынок сигарет в Украине бьет рекорды: 16% табачного рынка находится в тени.

Новости Украины: на украинско-белорусской границе задержали более 1200 пачек контрабандных сигарет

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