Контрабанда, коррупция и распространение наркотических веществ: Украина и США будут совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков

Контрабанда, коррупция и распространение наркотических веществ: Украина и США будут совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков

Госпогранслужба начинает сотрудничество с Администрацией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США.

В Украине глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко подписал Меморандум о взаимопонимании с Атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при Посольстве США.

Об этом сообщили в пресс-службt Государственной пограничной службы Украины.

Так, документ подтвердил взаимовыгодное и равноправное сотрудничество Госпогранслужбы Украины и Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США. Оба управления будут противодействовать транснациональным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудничество предполагает обмен информацией и проведение совместных операций, в ходе которых копы будут разоблачать пути отмывания денег, полученных по обороту наркотических средств, а также выводить на чистую воду коррумпированных лиц, участвующих в наркотрафике.

"Это подтверждает нашу работу и партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И особенно приятно, что это произошло в Киеве с непосредственными участниками от Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США", — подчеркнула временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки госпожа Кристина Квин.

В Госпогранслужбе также добавили, что с начала этого года на границе остановили более 170 килограммов наркотиков. Большая часть из них — растительного происхождения, а также кокаин. Основное количество обнаружили на морских каналах сообщения и на границе с Россией.

Напомним, что в Донецкой области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили сеть аптек, где сбывали наркотики. Кодеиносодержащие препараты реализовывали в городах Селидово, Угледар и Мирноград.

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