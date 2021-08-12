Контрабанда, коррупция и распространение наркотических веществ: Украина и США будут совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков

Госпогранслужба начинает сотрудничество с Администрацией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США.
В Украине глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко подписал Меморандум о взаимопонимании с Атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при Посольстве США.
Об этом сообщили в пресс-службt Государственной пограничной службы Украины.
Так, документ подтвердил взаимовыгодное и равноправное сотрудничество Госпогранслужбы Украины и Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США. Оба управления будут противодействовать транснациональным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудничество предполагает обмен информацией и проведение совместных операций, в ходе которых копы будут разоблачать пути отмывания денег, полученных по обороту наркотических средств, а также выводить на чистую воду коррумпированных лиц, участвующих в наркотрафике.
"Это подтверждает нашу работу и партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И особенно приятно, что это произошло в Киеве с непосредственными участниками от Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США", — подчеркнула временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки госпожа Кристина Квин.
В Госпогранслужбе также добавили, что с начала этого года на границе остановили более 170 килограммов наркотиков. Большая часть из них — растительного происхождения, а также кокаин. Основное количество обнаружили на морских каналах сообщения и на границе с Россией.
Напомним, что в Донецкой области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили сеть аптек, где сбывали наркотики. Кодеиносодержащие препараты реализовывали в городах Селидово, Угледар и Мирноград.