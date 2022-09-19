Контрабанда психотропов более чем на 37 млн гривен: жители Киевщины пытались наладить перемещение наркотиков

В Винницкой области СБУ заблокировала контрабанду психотропов более чем на 37 млн гривен.

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины.

"По данным следствия, контрабанду организовали трое жителей Киевщины. Они пытались наладить незаконное перемещение наркотиков из приграничных районов Винницкой области в соседнюю Молдову", — говорится в сообщении СБУ.

Контрабандисты специализировались на веществе PVP – одной из разновидностей синтетических психостимуляторов. Оборот этого вещества запрещен.

Однако правоохранители разоблачили наркодельцов при попытке переправки партии «товара» через госграницу водным путем.

"Как установили следственные спецслужбы, "товар" для сбыта фигуранты получали от своих подельников по всей территории страны. Для этого использовали сеть скрытых складов, а для переправки — малые плавсредства с дистанционным управлением", — сообщили специалисты.

Напомним, в Киевской области будут судить бывшего правоохранителя, который выдавал разрешения на оружие за взятки.

Читайте также: