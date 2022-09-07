Контрабандистам и криминальным сетям места не будет: Зеленский рассказал о важной спецоперации СБУ

В среду, 7 сентября, Служба безопасности Украины провела операцию по деятельности некоторых подсанкционных лиц. Речь идет о контрабандистах и криминальных авторитетах.
Таможенники, которые помогали контрабандистам, отстранены от работы. Их ждет ответственность за незаконные действия.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении поздно вечером 7 сентября.
"Сегодня же важная операция проведена Службой безопасности Украины относительно деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории нашего государства. Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут. Чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия", — сказал он.
Что касается подсанкционных лиц, у кого еще и выявлено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то, по словам Зеленского, принято решение о прекращении украинского гражданства этих лиц.
Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 606 россиян из руководящей верхушки России. Кто они – читайте ЗДЕСЬ.
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