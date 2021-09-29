Контрабандисты пытались переправить квадрокоптером через границу в Румынию 500 пачек сигарет: фото

Контрабандисты пытались переправить квадрокоптером через границу в Румынию 500 пачек сигарет: фото

Для контрабанды правонарушители использовали мощный беспилотник.

Во вторник вечером, 28 сентября, закарпатские пограничники на границе с Румынией перехватили квадрокоптер с сигаретами.

Как сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, они услышали шум двигателя беспилотного летательного аппарата. С помощью технических средств пограничники сбили аппарат. Впоследствии, в 200 метрах от границы, в кустарниках, поисковая группа обнаружила мощный квадрокоптер с привязанным к нему пакетом сигарет.

Контрабандисты намеревались доставить в Румынию 500 пачек сигарет.

facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Квадрокоптер и сигареты доставили в пограничное подразделение, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни.

Напомним, украинских контрабандистив с самолетом задержали в Молдове, теперь им грозит тюремное заключение.

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