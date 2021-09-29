Контрабандисты пытались переправить квадрокоптером через границу в Румынию 500 пачек сигарет: фото

Для контрабанды правонарушители использовали мощный беспилотник.
Во вторник вечером, 28 сентября, закарпатские пограничники на границе с Румынией перехватили квадрокоптер с сигаретами.
Как сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, они услышали шум двигателя беспилотного летательного аппарата. С помощью технических средств пограничники сбили аппарат. Впоследствии, в 200 метрах от границы, в кустарниках, поисковая группа обнаружила мощный квадрокоптер с привязанным к нему пакетом сигарет.
Контрабандисты намеревались доставить в Румынию 500 пачек сигарет.
Квадрокоптер и сигареты доставили в пограничное подразделение, впоследствии они будут переданы сотрудникам таможни.
Напомним, украинских контрабандистив с самолетом задержали в Молдове, теперь им грозит тюремное заключение.