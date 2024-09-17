Контрабандисты войны: как Румыния и Молдова стали новыми центрами бегства для украинских мужчин

Граница между войной и миром на юго-западной границе Украины проходит через пограничные пункты Румынии и Молдовы. КПП Джурджулешты, расположенный всего в нескольких километрах от войны, является важной точкой, по которой мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину. В то время когда боевые действия продолжаются на востоке страны, этот регион становится местом сложной геополитической ситуации.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

С момента начала российского вторжения в Украину более 12 000 украинских мужчин попытались нелегально пересечь границу с Румынией, по данным пограничной полиции. На самом деле количество таких случаев может быть значительно больше. Пограничники ежедневно задерживают мужчин, которые пытаются сбежать через Карпаты или пограничные реки, такие как Дунай и Тиса. Как сообщает украинский пограничник на КПП Джурджулешты, каждый день несколько мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну.

В начале войны количество мужчин, пытавшихся бежать в Европу, было незначительным, но со временем ситуация изменилась. На пике наплыва в Румынию доходило до 45 украинцев в день. В настоящее время эта цифра стабилизировалась на уровне 12-15 человек в день, но мобилизационные усилия в Украине продолжают оказывать давление на мужчин, которые пытаются избежать службы.

Всего с февраля 2022 года из Украины выехало около шести миллионов человек, в основном женщин и детей. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения, введенного президентом Владимиром Зеленским. Это ограничение исключает некоторые категории, таких как политики, спортсмены и артисты, но большинство мужчин, подлежащих призыву, остаются под угрозой мобилизации.

Усталость Европы от войны: ситуация в Румынии и Молдове

В начале войны Румыния, имеющая более 600-километровую границу с Украиной, активно поддерживала беженцев. Но с приближением третьей зимы войны усталость от конфликта становится все более очевидной. Гуманитарная помощь снизилась, а политическая поддержка среди румынского населения снижается. Прогнозы относительно будущего Украины становятся все пессимистичнее, а демонстрации солидарности сокращаются.

На пограничных пунктах, таких как Исакча, расположенном всего в 800 метрах от Украины через Дунай, попытки побега украинских мужчин продолжаются. По данным румынской пограничной службы, 22 человека переплыли реку на лодках или вплавь. В Карпатах попытки побега часто заканчиваются трагедией — на всей украинско-румынской границе уже погибли 19 украинцев, пытавшихся сбежать.

Молдова: контрабандисты товаров превратились в контрабандистов людей

Молдова, имеющая еще более длинную границу с Украиной (1200 км), также стала важным направлением для украинских мужчин. С начала войны молдавские пограничники задержали более 6 тысяч украинцев, пытавшихся нелегально пересечь границу. Руслан Галуска, начальник пограничной службы Молдовы, отмечает, что ранее страна боролась с контрабандой сигарет и наркотиков, но теперь контрабандисты перепрофилировались на нелегальную переправку людей.

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В Молдове, которая готовится к референдуму по вступлению в ЕС, запрос "Как бежать из Украины в Молдову?" стал одним из самых распространенных в Google. Количество нелегальных пересечений границы меняется в зависимости от ситуации на фронте, но ежедневно пограничники имеют дело с 5-25 случаями.

Поиск новых решений: реакция украинского правительства

Правительство Украины ведет переговоры с европейскими партнерами по возвращению дезертиров обратно в страну, ведь острая нехватка военных кадров становится все более ощутимой. Однако этот вопрос вызывает множество этических и правовых вопросов в странах ЕС.

В Румынии и Молдавии правительства утверждают, что придерживаются международного "принципа невозвращения", согласно которому нельзя депортировать беженцев обратно в страну, которая находится в состоянии войны. Вместе с тем, в Германии обсуждаются идеи об уменьшении льгот для украинских беженцев и призывы к депортации мужчин. Однако в Молдове и Румынии такие предложения пока не находят поддержки.

Несмотря на сложности и риски, украинские мужчины продолжают искать пути, чтобы избежать мобилизации. Для многих Румыния и Молдова становятся лишь промежуточными пунктами на пути в другие страны Европы, в частности в Германию, где они надеются найти безопасное убежище.

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