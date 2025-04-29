"Контракт 18-24": Кабмин ввел новые гарантии - о чем идет речь

Студенты / © ТСН.ua

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Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предоставит дополнительные гарантии военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет для получения высшего образования. Документ будет представлен в Верховную Раду для утверждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Новый законопроект предоставит военнослужащим, служащим по контракту или мобилизованным, сохранение места в учебных заведениях и стипендии во время службы. Также предусмотрено право учиться без отрыва от службы и получать учебные отпуска.

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Благодаря этому законопроекту молодые военнослужащие получат возможность получать высшее образование во время службы. Если закон будет принят, будут внесены изменения в основные законы Украины о военной службе, образовании и социальной защите военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 мая мобилизовать студентов не будут, несмотря на то, что в Украине идет мобилизация и военное положение.