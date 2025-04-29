ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

"Контракт 18-24": Кабмин ввел новые гарантии - о чем идет речь

Кабмин одобрил важный законопроект для молодых военных.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Студенты

Студенты / © ТСН.ua

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предоставит дополнительные гарантии военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет для получения высшего образования. Документ будет представлен в Верховную Раду для утверждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Новый законопроект предоставит военнослужащим, служащим по контракту или мобилизованным, сохранение места в учебных заведениях и стипендии во время службы. Также предусмотрено право учиться без отрыва от службы и получать учебные отпуска.

Благодаря этому законопроекту молодые военнослужащие получат возможность получать высшее образование во время службы. Если закон будет принят, будут внесены изменения в основные законы Украины о военной службе, образовании и социальной защите военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 мая мобилизовать студентов не будут, несмотря на то, что в Украине идет мобилизация и военное положение.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie