Контракт "18-24" расширят на другие возрастные категории - подробности

Военный билет / © ТСН.ua

Реклама

В Украине планируют расширить формат контракта для военнообязанных, который сейчас доступен для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Этот новый подход будет применен к другим возрастным группам, а также, возможно, к тем, кто уже служит в Вооруженных силах Украины по мобилизации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса, в интервью Суспільному.

По его словам, после всех необходимых экспертиз, контракт «18-24» станет основой для новых соглашений, которые предоставят военнослужащим четкое понимание сроков службы, возможностей для изменений и определенных льгот.

Реклама

Этот шаг имеет целью сделать службу в армии более прозрачной и привлекательной, обеспечивая военных конкретными условиями. Ранее Палиса отмечал, что даже если по новому контракту в ряды ВСУ присоединятся 800 тысяч украинцев, это не сможет полностью закрыть все потребности армии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минобороны объявило об обновлении экспериментального проекта «Контракт 18-24», которое вводит специальные условия для операторов беспилотных систем (БПС).