- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
"Контракт 18-24" расширяют на все боевые подразделения— детали
Программу «Контракт 18-24» максимально расширили — теперь все Силы обороны открыты для молодежи.
Программу «Контракт 18-24» для привлечения молодежи в ряды ВСУ снова расширили на все составляющие Сил обороны.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса.
Он отметил, что если в начале действия программа была выбрана лишь несколько бригад, то впоследствии эксперимент расширили. Теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.
«Продолжаем расширять „Контракт 18-24“… Теперь каждый, кто хочет стать в защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь», — написал Палиса.
Ранее Павел Палиса рассказал, что контракт «18-24» расширят на другие возрастные категории.
Напомним, нардеп Федиенко заявил, что система рекрутинга фактически провалилась.