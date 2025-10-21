ТСН в социальных сетях

Украина
82
1 мин

"Контракт 18-24" расширяют на все боевые подразделения— детали

Программу «Контракт 18-24» максимально расширили — теперь все Силы обороны открыты для молодежи.

Дмитрий Гулийчук
"Контракт 18-24" дает молодежи доступ ко всем боевым подразделениям

«Контракт 18-24» дает молодежи доступ ко всем боевым подразделениям / © ТСН

Программу «Контракт 18-24» для привлечения молодежи в ряды ВСУ снова расширили на все составляющие Сил обороны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса.

Он отметил, что если в начале действия программа была выбрана лишь несколько бригад, то впоследствии эксперимент расширили. Теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

«Продолжаем расширять „Контракт 18-24“… Теперь каждый, кто хочет стать в защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь», — написал Палиса.

Ранее Павел Палиса рассказал, что контракт «18-24» расширят на другие возрастные категории.

Напомним, нардеп Федиенко заявил, что система рекрутинга фактически провалилась.

82
