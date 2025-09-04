- Дата публикации
Контракт «18–24» в 5-й штурмовой: карьера, технологии и миллион гривен
Каждый подписывающий контракт получает стартовую выплату 1 000 000 гривен.
5-я отдельная штурмовая бригада открыла набор по специальному контракту «18–24». Эта программа ориентирована на молодежь от 18 до 24 лет и дает шанс получить уникальный опыт в современных технологических подразделениях.
Миллион сразу и достойное денежное довольствие
Главная особенность контракта – высокий уровень финансовой мотивации. Каждый подписывающий получает стартовую выплату 1 000 000 гривен. Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие составляет от 120 000 гривен. Такой уровень оплаты подчеркивает важность задач, выполняемых операторами дронов и НРК.
Только современные должности
Контракт "18-24" гарантирует, что военнослужащие будут проходить службу исключительно на должностях операторов БПЛА или НРК. Эти направления сегодня формируют новую тактику на фронте, позволяя сохранить жизнь собратьев и изменить ситуацию в бою благодаря технологиям.
Почему именно 5-я штурмовая?
5-я отдельная штурмовая бригада - одно из самых боеспособных подразделений Вооруженных Сил Украины. Имея уникальный боевой опыт, бригада воевала на ключевых направлениях фронта и успешно противостояла сильнейшим группировкам врага. Сегодня бригада продолжает находиться в авангарде современной войны, делая ставку на технологии и молодых специалистов.
Две цели программы
Инициатива контракта "18-24" имеет две основные составляющие. Во-первых, она придает молодым воинам финансовую стабильность. Во-вторых, она готовит молодых специалистов к условиям новой войны. Именно эти специалисты изменяют правила игры в поле боя.