Контракт "18-24": военные не получают обещанный миллион – военнослужащий Осман

Договор 18-24 / © Getty Images

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Проект «Контракт 18-24», предусматривающий единовременную выплату военнослужащим в размере одного миллиона гривен, вызывает немало вопросов среди самих военных.

Один из бойцов батальона «Айдар» сообщил, что, несмотря на то, что полностью подпадает под все критерии, предусмотренные документом, денег он до сих пор не получил.

«В своей части я уже несколько раз спрашивал эту выплату, ведь полностью подпадаю под все критерии. Однако строение даже не понимает, о чем идет речь, потому что никаких официальных документов или приказов не поступало — слышали только из интернета», — рассказал военнослужащий.

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По его словам, случаи выплаты действительно есть, однако в основном в других подразделениях или регионах. В его части никаких официальных указаний не поступало, что порождает сомнения в практической реализации постановления.

«Звучит хорошо, но на практике реализуется не всюду. Уже неоднократно слышал, что кто где-то получал эту выплату — но не у нас», — отметил боец.

Контракт 18–24: что известно

Напомним, 11 февраля Кабмин утвердил порядок годовалых контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт будет включать в себя базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит много льгот, в том числе гарантированную демобилизацию после года службы.

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Нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что военный, прошедший службу до 25-летнего возраста по этому контракту, имеет право уволиться через год, однако может быть мобилизован после приобретения призывного возраста.

Граждане в возрасте от 18 до 24 лет, подпишущие годовой контракт с армией, получат:

один миллион гривен в год службы;

возможность поступить в любое высшее учебное заведение без экзаменов, а обучение будет оплачивать государство;

возможность получения ипотеки под 0% годовых, где все проценты будет покрываться государством.