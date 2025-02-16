Контракт 18-24 за миллион: в 28-й бригаде рассказали о количестве заявок в первые дни

Бригада за три дня получила около 300 обращений.

За три дня с начала программы "Контракт 18-24" в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода уже поступило около 300 заявлений.

Об этом рассказал начальник рекрутинговой группы 28-й ОМБр Денис Скорый, передает Армия.inform.

"Конкретно наша бригада за три дня получила около 300 обращений. После обработки заявлений уже 50-60 человек готовы к подписанию контрактов. В дальнейшем результаты будут улучшаться, когда люди поймут все плюсы этой программы", – сказал Денис Швыдкий.

По его мнению, с каждым днем все большее количество людей будут обращаться с заявлениями на военную службу. 28 бригада является одной из шести бригад, на которую распространяется новая программа заключения контрактов.

"Наша бригада является ярким примером перехода к натовским стандартам. Мы полностью сопровождаем людей, которые к нам обращаются с желанием вступить на службу, в том числе на этапе ВЛК. Далее идет базовая военная подготовка, у нас есть инструкторы, обучавшиеся в странах НАТО, имеющие опыт боевых действий", – говорит Денис Швыдкий.

Напомним, что 28 ОМБр является одной из шести бригад, на которые распространяется новая программа контрактной службы. Кроме нее в списке находятся 72-я, 95-я, 38-я, 10-я и 92-я бригады.

Ранее сообщалось, что в Украине был запущен контракт для 18–24-летних добровольцев.

Граждане в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат в том числе один миллион гривен в год службы.

Миллион дадут не сразу! в Минобороны разъяснили о «ништяках» от мобилизации до 25 лет

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.