Контракт 60+: Гнатов рассказал, где будут служить добровольцы и какие должности займут

Андрей Игнатов

Начальник Генштаба ВСУ , генерал-майор Андрей Гнатов, прокомментировал запуск нового закона о контрактной военной службе для добровольцев в возрасте 60 лет и старше («Контракт 60+»), дополняющего действующий проект «Контракт 18-24».

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Генерал подчеркнул, что этот возраст не означает, что человек потерял какую-либо способность выполнять задачи.

«Добровольцы 60+ тоже не будут лишними в армии. Главное — чтобы у нее было желание и соответствующее здоровье, а работа в армии найдется», — заявил Гнатов.

Он подчеркнул, что хотя доброволец 60+ вряд ли получит должность в штурмовой бригаде, для большинства суперкондиций задач не нужно.

Генерал-майор Гнатов назвал конкретные категории специалистов, которых особенно ждут в украинской армии, поскольку их опыт бесценен:

Ремонтные специальности: Опытные ремонтники необходимы для восстановления техники.

Водители разных категорий: Особенно водители с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов и боеприпасов. Эти категории задач слишком сложны для молодых ребят.

Врачи: В военных госпиталях часто есть неукомплектованные должности среднего и младшего врачебного персонала.

Гнатов отметил, что человек в 60 лет вполне может прийти и год или два подписать контракт и выполнять такую работу. Он также привел примеры, когда офицеры, сержанты и солдаты в возрасте 60 лет просили разрешения еще на год подписать контракт с прекрасным физическим видом и высоким боевым духом.

Напомним, до начала исполнения обязанностей кандидат проходит военно-врачебную комиссию и установлен испытательный срок . Среди основных требований к кандидатам от 60 лет для взятия на военную службу по контракту в частности кандидат должен быть признан ВЛК пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы и имеет опыт прохождения службы по военно-учетной специальности для назначаемой должности и не требует прохождения подготовки (переподготовки).

Кроме того, уровень военного образования (подготовки) кандидата должен соответствовать должности, на которую его назначают.