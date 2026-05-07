Контракт с ВСУ: правительство упростило документы для иностранцев — Свириденко сообщила детали

Иностранным гражданам, которые уже служат в силах обороны Украины или планируют присоединиться к ним, упростят процедуру оформления временного проживания.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Иностранцам, которые воюют или планируют присоединиться к Силам обороны, станет проще оформить временное проживание в Украине. Правительство определяет процедуры оформления документов для них», — отметила она.

По ее словам, правительство нормировало порядок выдачи документов для этой категории лиц. Теперь вид на временное проживание будут предоставлять на весь срок действия контракта, а также еще на шесть месяцев после его завершения.

Отдельно урегулированы ситуации для тех иностранцев, которые планируют подписать контракт с Силами обороны. Они смогут подавать документы даже в случае, если их паспорт просрочен, при условии, что получить новый документ возможно только в стране-агрессоре или государстве, не признающем территориальную целостность Украины.

Также правительство предусмотрело механизм для случаев, когда обновление паспорта фактически невозможно из-за необходимости обращения в такие страны. В подобных ситуациях разрешается оформление документов с просроченным паспортом.

Также упрощается процедура подтверждения места жительства для иностранных военнослужащих.

Правительство объясняет, что принятые изменения должны снизить бюрократические барьеры и обеспечить более понятные условия пребывания в Украине для иностранцев, участвующих в защите государства.

