Контрактная армия в Украине: в Минобороны ответили, смогут ли это осуществить во время войны

Тем временем над системой рекрутинга ведомство уже приступило к работе.

Вооруженные силы Украины не смогут перейти на службу по контракту во время войны, поэтому реализовать один из пунктов новой концепции военной кадровой политики ведомства до 2028 года, которую утвердил министр обороны, пока продолжаются боевые действия, невозможно.

Об этомсказал в эфире Радио Свобода руководитель управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

"Это не может быть реализовано, пока идет война. Контрактная армия – это вопрос мирного времени. И я бы даже добавил, что это вопрос времени, когда Украина сможет себе позволить не быть в постоянной активной обороне", – добавил он.

По словам Павлюка, концепция – это еще не план действий, собственно план и шаги должны быть наработаны.

В то же время над системой рекрутинга ведомство уже начало работу.

Он отметил, что чрезвычайно важно построить механизм, когда у каждого военнослужащего будет четкое понимание, что с ним состоится в армии.

"Мы будем работать над тем, что мы сможем максимально, исходя из сильных качеств человека, из его квалификации и опыта, предлагать позиции, где эти качества будут реализованы как нельзя лучше", — добавил Павлюк.

Ранее в Минобороны объяснили, что главный акцент концепции военной кадровой политики – гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с Вооруженными силами государств-членов НАТО.

Между тем, украинские эксперты отмечают, что количество и качество армии зависят от экономики государства. Об опыте других стран по этому вопросу читайте в материале ТСН.ua.

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