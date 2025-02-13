Контрактная служба для 18-24-летних: какие должности будут занимать бойцы

В Минобороны сообщили, что речь идет о должностях, предусматривающих риск.

В Украине мужчины в возрасте 18-24 года, которые решат вступить на военную служба по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона.

Лазуткин рассказал, какие должности предусмотрены для новобранцев по спецконтракту.

"Четко определены должности. Это должности боевые, которые предусматривают риск. Это должности стрелка, старшего стрелка, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик", — сообщил представитель Минобороны.

В то же время он подчеркнул, что эти военнослужащие будут достойно подготовлены:

"45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной, а возможно и больше в зависимости от того, на какую должность заходит этот человек. Ну и 14 дней еще адаптации в бригаде".

Напомним, в Украине ввели годовые контракты с армией для добровольцев в возрасте с 18 до 24 лет. Добровольцы получат 1 млн грн бонуса, бесплатное обучение в высших учебных заведениях, льготные условия на ипотеку (0% годовых, с покрытием процентов государством) и другие привилегии.