Контрактников "18-24" могут повторно призвать в армию сразу после демобилизации - нардеп

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Из-за отсутствия в законодательстве нормы об отсрочке для военнослужащих, заключивших контракт «18-24», их могут повторно призвать в армию сразу после демобилизации.

На это обратил внимание секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью «24 каналу».

Нардеп отметил, что после завершения службы по контракту эти молодые люди автоматически становятся военнообязанными и могут повторно получить повестку.

Костенко сообщил, что на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект о годовой отсрочке для контрактников «18-24», однако депутаты за него не проголосовали.

«На данный момент военные по контракту „18-24“ остаются без обещанного права на годовую отсрочку», — отметил он.

Секретарь оборонного комитета ВР отметил, что ситуация, при которой человек может быть повторно призван сразу после демобилизации, неприемлема и раскритиковал часть депутатов за популистский подход к рассмотрению законопроектов.

«Комитет нацбезопасности подал этот законопроект. Но депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не то, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, — право на отсрочку. Это вообще абсурд… Это надо закрепить в законе, это наш долг, мы это пообещали», — отметил Костенко.

Напомним, в Украине готовится очередное, 18-е, продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины соответствующие указы. В случае утверждения парламентом, они будут продлены на 90 суток, до 4 мая текущего года.