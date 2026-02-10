Контрактов нет: эксперт объяснил, почему сотни западных истребителей пока остаются мечтой

Истребители Gripen

Сейчас у Украины нет «твердых контрактов» по поставкам самолетов-истребителей Gripen и Rafale. Есть только предварительные договоренности и декларации.

В чем разница между заявлениями и согласованными контрактами и получит ли Украине сотни истребителей, объяснил главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express Олег Катков в комментарии«Киев 24».

«Сейчас еще нет жестких контрактов, то есть пока есть декларации, предварительные договоренности, как оказалось, и в отношении 150 Gripen, и сотни Rafale. Поэтому, очевидно, пока не будет решен вопрос, а где взять на них средства, а это 50 миллиардов евро — приблизительная цена такой закупки суммарной — очень трудно дать ответ, успеем ли мы или нет», — рассказал эксперт.

По его словам, если Украина не будет заказывать их сейчас, то производящие оборонные компании возьмут заказы от других стран. И перспектива получения перенесется на конец 2030 года.

В то же время, от западных партнеров наша страна получает истребители, срок эксплуатации которых тоже не вечен.

«Ситуацию в определенной степени достаточно положительно решает поставки самолетов, применяемых от западных партнеров. Но надо понимать, что и то, что нам передаются, например, те же F-16, они нам передаются подержанными», — подчеркнул Катков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. Он заявил, что Киев планирует получить оба типа самолета параллельно.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский пояснил, что в случае получения этого количества самолетов Украина может столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.