- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Контракты 18-24: уменьшилось ли количество желающих служить в ВСУ
Сейчас в Украине наблюдается уменьшение количества 18-24-летних, желающих подписать контракт с Вооруженными силами.
Количество желающих служить по контракту в возрасте 18–24 лет уменьшилось. Динамика может улучшиться спустя 2-3 месяца.
Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Скорый в эфире «Утро.LIVE».
Он признает, что ситуация пока, к сожалению, не выровнялась. Фиксируют уменьшение заявок категории 18–25.
«Мы ожидаем возвращения. Приблизительно 2-3 месяца, я считаю, будут возвращать ребята, и динамика выровняется», — говорит он.
По словам Швыдкого, основной фактор — разрешение на выезд за границу мужчинам 18-22. Других причин снижения интереса к службе пока не наблюдается.
Также добавляется, что первые военнослужащие скоро завершат свой год в ВСУ.
«Они уже научились, выполняют задачи, работают. Всё всем нравится. Первые признаки будут уже через 4-5 месяцев», — заключил Швыдкий.
Ранее ведущий телемарафона заявил, что решил мобилизоваться. Да, Вадим Карпьяк объявил о своем последнем эфире в студии. Он будет служить в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
«А сейчас короткое, фактически персональное объявление. Я немного волнуюсь, это правда. Дело в том, что это были мои последние разговоры в разговорной студии „Единых новостей“. Я решил мобилизоваться», — сказал Карпяк.