Контракты 18-24: уменьшилось ли количество желающих служить в ВСУ

Количество желающих служить по контракту в возрасте 18–24 лет уменьшилось. Динамика может улучшиться спустя 2-3 месяца.

Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Скорый в эфире «Утро.LIVE».

Он признает, что ситуация пока, к сожалению, не выровнялась. Фиксируют уменьшение заявок категории 18–25.

«Мы ожидаем возвращения. Приблизительно 2-3 месяца, я считаю, будут возвращать ребята, и динамика выровняется», — говорит он.

По словам Швыдкого, основной фактор — разрешение на выезд за границу мужчинам 18-22. Других причин снижения интереса к службе пока не наблюдается.

Также добавляется, что первые военнослужащие скоро завершат свой год в ВСУ.

«Они уже научились, выполняют задачи, работают. Всё всем нравится. Первые признаки будут уже через 4-5 месяцев», — заключил Швыдкий.

Ранее ведущий телемарафона заявил, что решил мобилизоваться. Да, Вадим Карпьяк объявил о своем последнем эфире в студии. Он будет служить в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

«А сейчас короткое, фактически персональное объявление. Я немного волнуюсь, это правда. Дело в том, что это были мои последние разговоры в разговорной студии „Единых новостей“. Я решил мобилизоваться», — сказал Карпяк.