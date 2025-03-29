Контракты для 18-24-летних: Белецкий заявил о необходимости справедливости

Контракт с армией для 18-24-летних предусматривает значительные выплаты

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Военная служба по контракту для добровольцев от 18 до 24 лет, предусматривающая значительные выплаты и другие льготы, является правильной инициативой. Однако при этом такие же бонусы должны получить молодые люди, которые пошли добровольцами в армию до внедрения правительственной программы.

Об этом заявил командующий 3 штурмового корпуса ВСУ Андрей Белецкий в интервью Армия TV.

По его словам, должна быть справедливость: все молодые люди, которые в возрасте до 24 лет добровольно мобилизовались или подписали контракт, должны получить такие же выплаты.

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«Негатив вызывает только одно, типа, я пришел в 20 лет в 2022 году на рубку, прошел всю войну, выжил и так далее, чем я отличаюсь? Чем я хуже современного 20-летнего, который пойдет? Но, насколько я знаю, там уже готовится выравнивание», — заметил Белецкий.

Командующий 3 штурмового корпуса не видит проблемы в том, что молодые люди, которые избирают военную службу и уходят на войну, будут получать материальное поощрение.

«Это прекрасно. Этот человек потратит эти деньги в Украину, они зальются обратно в украинскую экономику. Нет в этом проблем. Только нужно выровнять ушедших раньше. И тогда это будет абсолютно верная, справедливая история», — считает Белецкий.

Напомним, добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности.